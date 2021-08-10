Реал сообщил о разрыве связок у Себальйоса
21:13 - Читати українською
Мадридці зазнали втрат перед стартом нового сезону.
Медицинский штаб Реала диагностировал у Дани Себальйоса разрыв связок голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.
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Повреждение 25-летний полузащитник получил на Олимпийских играх в Токио, где защищал цвета Испании в поединке против Египта (0:0). О сроках восстановления Дани пока нет информации, но старт сезона Реал проведет без испанца.
В прошлом сезоне Себальйос находился в Арсенале на правах аренды и провел в АПЛ 25 матчей.
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