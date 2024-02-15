Украинский голкипер Андрей Лунин кардинально изменил мнение о себе в мадридском Реале. Клуб стремится продолжить сотрудничество.

Реал рассматривает возможность предложить Лунину новый контракт, сообщает AS. Ценность украинца в глазах руководства клуба резко возросла. Последними выступлениями Андрей убедил, что может делать разницу, когда судьба Реала зависит от него.

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Лунин сделал 9 сейвов против РБ Лейпциг и спас Реал в Лиге чемпионов. Мадрид видит, что вратарь обрел уверенность. Украинец станет страховкой на случай, если Куртуа не вернется на свой уровень после тяжелой травмы.

Еще полгода назад Андрей склонялся к варианту со сменой клуба, ведь Реал не выразил доверие и взял Кепу. Однако теперь его будущее разворачивается на 180 градусов, уверяет источник. Лунин считает, что сможет навязать конкуренцию Куртуа.

Текущий контракт Лунина с Реалом рассчитан до лета 2025-го. После нескольких сезонов в арендах Андрей исполняет роль дублера в Мадриде.

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