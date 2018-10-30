Реал потрапив у смугу невдач – Варан вибув на тривалий термін

Захисник Реала Рафаель Варан не зможе допомогти команді в найближчих поєдинках.
У виїзному матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії проти Барселони (1:5) Варан був замінений у перерві. Причиною цьому стало пошкодження гравця, повідомляє видання Football Espana.
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Лікарі констатували, що Рафаель зазнав травми м'яза правої ноги. На відновлення захиснику потрібно близько місяця.
У нинішньому сезоні Варан провів у складі Реала в Ла Лізі 9 матчів (8 – в основному складі), та результативними діями не відзначався.
Наступний поєдинок вершкові проведуть проти Мелільї в рамках Кубка Іспанії 31 жовтня.
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