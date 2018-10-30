Рамос винен у поганій атмосфері в Реалі – фанати планують освистувати капітана команди

Вболівальники мадридського Реала мають свою версію невдач команди.
Фанати мадридського Реала незадоволені станом справ у клубі та звинувачують в цьому капітана Реала Серхіо Рамоса, повідомляє видання Football Espana.
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Вболівальники вважають, що саме захисник винен у створенні поганої атмосфери всередині колективу. На найближчих матчах фани планують освистувати гравця.
В клубі мають намір домовитись з фанатськими угрупуваннями, щоб у скрутні для "вершкових" часи вболівальники не нагнітали атмосферу освистуванням капітана.
Найближчий домашній поєдинок Реал проведе проти Вальядоліда 3 листопада, початок о 17:15.
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