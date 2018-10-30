Реал попал в полосу неудач – Варан выбыл на длительный срок

Защитник Реала Рафаэль Варан не сможет помочь команде в ближайших поединках.

В выездном матче 10-го тура чемпионата Испании против Барселоны (1:5) Варан был заменен в перерыве. Причиной этому стало повреждение игрока, сообщает издание Football Espana.

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Врачи констатировали, что Рафаэль получил травму мышцы правой ноги. На восстановление защитнику потребуется около месяца.

В нынешнем сезоне Варан провел в составе Реала в Ла Лиге 9 матчей (8 – в основном составе) и результативными действиями не отличался.

Следующий поединок сливочные проведут против Мелильи в рамках Кубка Испании 31 октября.

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