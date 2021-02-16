Півзахисник Велеса Максімо Перроне може опинитись у мадридському Реалі.

Реал зацікавився у трансфері юного аргентинця, повідомляє TyC. Хавбека в Іспанії вже порівнюють зі знаменитим екс-півзахисником мадридців Фернандо Редондо.

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Перроне зацікавив "вершкових" під час Чемпіонату світу U-16, де збірна Аргентини здобула трофей. Відзначають, що півзахисник виділявся своєю зрілою грою на турнірі.

Цікаво, що Перроне ще не дебютував за основну команду Велеса. У трансфері хавбека також зацікавлені й інші клуби з Європи, імена яких не розкриваються.

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