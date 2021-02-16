Реал охотится на аргентинскую жемчужину – его сравнивают со знаменитым соотечественником
Полузащитник Велеса Максимо Перроне может оказаться в мадридском Реале.
Реал заинтересовался в трансфере юного аргентинца, сообщает TyC. Хавбека в Испании уже сравнивают со знаменитым экс-полузащитником мадридцев Фернандо Редондо.
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Перроне заинтересовал "сливочных" во время Чемпионата мира U-16, где сборная Аргентины одержала трофей. Отмечают, что полузащитник выделялся своей зрелой игрой на турнире.
Интересно, что Перроне еще не дебютировал за основную команду Велеса. В трансфере хавбека также заинтересованы и другие клубы из Европы, имена которых не раскрываются.
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