За підрахунками, лише Бундесліга отримає незмінного чемпіона – Баварію, яка набере 77 очок. В усіх інших першостях неодмінно мають змінитись тріумфатори.

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Досить очікуване ім'я майбутнього чемпіона АПЛ – стрімку ходу Манчестер Сіті не вдасться зупинити до кінця першості, і команда Гвардіоли набере 86 пунктів. Цікаво, що друге місце прогнозують Манчестер Юнайтед, а чинний чемпіон – Ліверпуль – має посісти третє місце. Замикає топ-4 Челсі. Нікому не вдасться зупинити Атлетіко на шляху до чемпіонського титулу Іспанії – команда Сімеоне випередить на 4 очки Барселону. Реал же відстане від каталонців також на 4 пункти.

Найцікавіша ситуація із Серією А та Лігою 1 – Ювентус та ПСЖ, згідно прогнозу, вперше за тривалий час не стануть чемпіонами. Тріумфатором чемпіонату Італії стане Інтер, який у напруженій боротьбі випередить Мілан на 2 пункти, та Ювентус – на 3. Чемпіоном Франції має стати Ліон, який наразі посідає третю сходинку. ПСЖ відстане лише на один заліковий бал.

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