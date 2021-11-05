У матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді поступився Реалу з рахунком 1:2. Голом у складі "гірників" відзначився Фернандо. Однак не лише він заслужив свою порцію оплесків у цьому поєдинку.

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На 71-й хвилині у складі гостей відбулась заміна – замість Михайла Мудрика на поле вийшов Манор Соломон. У той момент, коли півзахисник молодіжної збірної України обходив край арени, аби дістатися своєї лави запасних, глядачі влаштували українцю справжні овації.

Уболівальники Реала не вперше демонструють повагу і захоплення грою суперника. Хрестоматійний випадок стався у 2005 році, коли "вершкові" у Ель Класіко поступились Барселоні. Подібною честю тоді був удостоєний легендарний Роналдінью, якого глядачі проводжали оплесками. Серед інших, можна згадати також Дієго Марадону, Франческо Тотті та Андреса Іньєсту.

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