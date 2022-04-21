Мадридці вже зараз ухвалили рішення про повноцінний викуп 18-річного бразильця, стверджує інсайдер Ніколо Скіра.

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Особистий контракт буде підписаний до 2026 року. Реал виплатить 10 млн євро, і стільки ж буде передбачено бонусами. Це значно більше за 6 млн євро, які Шахтар взимку віддав Інтернасьйоналу (дані Transfermarkt). Тобіас так і не встиг провести жодної офіційної секунди за "гірників", однак суттєво поповнить клубний бюджет.

Додамо, що оренда юного бразильця була розрахована аж до кінця наступного сезону. Поки захисник повинен виступати за молодіжку Реала, але регулярно отримує можливість тренуватися із зірками першої команди мадридців.

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