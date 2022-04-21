Мадридцы уже сейчас приняли решение о полноценном выкупе 18-летнего бразильца, утверждает инсайдер Николо Скира.

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Личный контракт будет подписан до 2026 года. Реал выплатит 10 млн евро, и столько же будет предусмотрено бонусами. Это гораздо больше 6 млн евро, которые Шахтер зимой отдал Интернасьоналу (данные Transfermarkt). Тобиас так и не успел провести ни одной официальной секунды за "горняков", однако существенно пополнит клубный бюджет.

Добавим, что аренда юного бразильца была рассчитана аж до конца следующего сезона. Пока защитник должен выступать за молодежку Реала, но регулярно получает возможность тренироваться со звездами первой команды мадридцев.

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