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Реал планує підписати юну зірку Ренна для конкуренції з Каземіро – на таланта полює і Манчестер Сіті

14 лютого 16:06 494 Читать на русском
Реал планує підписати юну зірку Ренна для конкуренції з Каземіро – на таланта полює і Манчестер Сіті
Едуардо Камавінга / Сайт Ренна

Талановитий опорник Ренна Едуардо Камавінга зацікавив ще один європейський гранд.

Реал налаштований приєднатися до боротьби за 17-річного хавбека, інформує Marca.

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Мадридці бачать у молодій зірці Ренна конкурента для свого основного опорника Каземіро. "Вершкові" планують розпочати переговори з французьким клубом якомога швидше, щоб мати перевагу перед іншими претендентами. Раніше повідомлялося про інтерес до Камавінги з боку Манчестер Сіті.

До слова, француз з ангольським корінням провів за Ренн 24 матчі у поточному сезоні і зміг відзначитись одним голом.

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