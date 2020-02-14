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Реал планирует подписать юную звезду Ренна для конкуренции с Каземиро – на таланта охотится и Манчестер Сити

16:06 49 Читати українською
Реал планирует подписать юную звезду Ренна для конкуренции с Каземиро – на таланта охотится и Манчестер Сити
Эдуардо Камавинга / Сайт Ренна

Талантливый опорник Ренна Эдуардо Камавинга заинтересовал еще один европейский гранд.

Реал настроен присоединиться к борьбе за 17-летнего хавбека, информирует Marca.

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Мадридцы видят в молодой звезде Ренна конкурента для своего основного опорника Каземиро. "Сливочные" планируют начать переговоры с французским клубом как можно скорее, чтобы иметь преимущество перед другими претендентами. Ранее сообщалось об интересе к Камавинге со стороны Манчестер Сити.

К слову, француз с ангольскими корнями провел за Ренн 24 матча в текущем сезоне и смог отличиться одним голом.

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