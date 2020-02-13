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Реал готовий побити свій трансферний рекорд заради Лаутаро Мартінеса, – ЗМІ

19:41 432 Читать на русском
Реал готовий побити свій трансферний рекорд заради Лаутаро Мартінеса, – ЗМІ
Лаутаро Мартінес / Getty Images

Реал приєднався до боротьби за форварда Інтера Лаутаро Мартінеса.

Мадридський клуб не лякає навіть велика клаусула аргентинця, інформує TyC Sports.

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Контракт Мартінеса з Інтером передбачає суму викупу у 120 млн євро. Таким чином, зірка міланців може стати найдорожчим гравцем в історії Реала, наразі це звання утримує Гарет Бейл (101 млн у 2013 році). Джерело додає, що "вершковим" доведеться витримати чималу конкуренцію у боротьбі за 22-річного бомбардира. Зокрема, Барселона вже не одне трансферне вікно полює на гравця збірної Аргентини.

В поточному сезоні Серії А Мартінес провів 20 матчів за Інтер, в яких відзначився 11 голами та 3 асистами.

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Трансфери Іспанія Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Реал Мадрид Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
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