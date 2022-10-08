У мадридському клубі вже працюють на перспективу. Реал підшукав заміну Карло Анчелотті, який у 2024 році планує завершити тренерську кар'єру.

Нещодавно 63-річний Карло Анчелотті заявив, що планує піти на пенсію після завершення контракту з Реалом (влітку 2024-го). Флорентіно Перес вже визначився, хто повинен замінити італійця.

Перес виграв суд проти газети і отримає смішну компенсацію – президент Реала принижував Роналду та інших легенд

Фаворитом президента "бланкос" є Хабі Алонсо, який раніше виступав за Реал у статусі гравця, пізніше тренував у системі мадридців, а згодом очолював молодіжку Реала Сосьєдад.

Але на цьому плани Флорентіно Переса не завершуються. Бос мадридців хоче підписати Ерлінга Холанда, який замінить Каріма Бензема. Трансфер нападника Манчестер Сіті мадридці планують на той же час, що й призначення Алонсо – літо 2024 року. Перес докладе всіх зусиль, щоб норвежець опинився в Мадриді, повідомляє El Nacional з посиланням на Defensa Central.

Ще однією трансферною ціллю Реала є Ендрік Феліпе – 16-річний нападник Палмейраса, який вважається майбутньою зіркою Бразилії. Вже зараз його оцінюють у 15 мільйонів євро, а "вершкові" не хочуть втрачати таланта і планують витратитися.

Нещодавно Хабі Алонсо став головним тренером Байєра і вже дебютував у Бундеслізі з перемоги над Шальке. Контракт екс-гравця збірної Іспанії з "фармацевтами" розрахований якраз до літа 2024-го.

Мудрик присоромив зірку Реала, Трубін – "непробивний": Шахтарю нашкодила Осасуна, або Так не грають навіть в PlayStation