Суд задовольнив позов боса "вершкових" проти іспанського видання El Confidencial, інформує AS.

"Роналду – імбецил, а Моурінью ненормальний": записи Переса продовжують підривати Іспанію

У липні минулого року цей ЗМІ опублікував низку скандальних аудіозаписів, які журналіст Хосе Антоніо Абеллан збирав з 2006 по 2012-й. На плівку потрапило, як Перес поливав брудом легенд Реала у приватних розмовах. Роналду та Моурінью були "жадібними ідіотами", Вісенте дель Боске "бовдуром-невдахою", а Рауль та Касільяс "найбільшими аферистами в історії клубу".

Втім, суд визнав записи вирваними з контекста і заборонив El Confidencial надалі публікувати будь-які матеріали, що стосуються особистого життя Переса. Також видання повинне сплатити президенту Реала один євро компенсації. Фло сам наполіг на такій сумі, оскільки для нього ключовим було не фінансове питання, а принциповий захист своєї репутації.

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