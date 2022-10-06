Реал прогнозовано обіграв Шахтар, але двоє зірок "гірників" привернули до себе увагу іспанських ЗМІ.

Михайло Мудрик у грі з Реалом / AP

Донецький Шахтар не зміг створити сенсації в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. "Гірники", у стартовому складі яких вийшло 11 українців, програли на Сантьяго Бернабеу мадридському Реалу.

Неймовірну гру Анатолія Трубіна, який здійснив 11 сейвів і отримав прізвисько "непробивний" від іспанської преси, обговорили із редактором "Футбол 24" Володимиром Леськом.