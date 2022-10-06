Мудрик присоромив зірку Реала, Трубін – "непробивний": Шахтарю нашкодила Осасуна, або Так не грають навіть в PlayStation
6 жовтня 23:25 - Читать на русском
Реал прогнозовано обіграв Шахтар, але двоє зірок "гірників" привернули до себе увагу іспанських ЗМІ.
завершено
13’ Родріго
28’ Жуніор Вінісіус
Олександр Зубков 39’
13’ Родріго
28’ Жуніор Вінісіус
39’ Олександр Зубков
Донецький Шахтар не зміг створити сенсації в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. "Гірники", у стартовому складі яких вийшло 11 українців, програли на Сантьяго Бернабеу мадридському Реалу.
Неймовірну гру Анатолія Трубіна, який здійснив 11 сейвів і отримав прізвисько "непробивний" від іспанської преси, обговорили із редактором "Футбол 24" Володимиром Леськом.
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