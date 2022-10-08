В мадридском клубе уже работают на перспективу. Реал подыскал замену Карло Анчелотти, который в 2024 году планирует завершить тренерскую карьеру.

Недавно 63-летний Карло Анчелотти заявил, что планирует уйти на пенсию по истечении контракта с Реалом (летом 2024-го). Флорентино Перес уже определился, кто должен заменить итальянца.

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Фаворитом президента "бланкос" является Хаби Алонсо, который ранее выступал за Реал в статусе игрока, позже тренировал в системе мадридцев, а впоследствии возглавлял молодежку Реала Сосьедад.

Но на этом планы Флорентино Переса не завершаются. Босс мадридцев хочет подписать Эрлинга Холанда, который заменит Карима Бензема. Трансфер нападающего Манчестер Сити мадридцы планируют в то же время, что и назначение Алонсо – лето 2024 года. Перес приложит все усилия, чтобы норвежец оказался в Мадриде, сообщает El Nacional со ссылкой на Defensa Central.

Еще одной трансферной целью Реала является Эндрик Фелипе – 16-летний нападающий Палмейраса, считающийся будущей звездой Бразилии. Уже сейчас его оценивают в 15 миллионов евро, а "сливочные" не хотят терять талант и планируют потратиться.

Недавно Хаби Алонсо стал главным тренером Байера и уже дебютировал в Бундеслиге с победы над Шальке. Контракт экс-игрока сборной Испании с "фармацевтами" рассчитан как раз до лета 2024 года.

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