У суперників полярно різні цілі на завершення сезону Серії А. Після 29-ти турів Фіорентина розташувалась загрозливо близько до зони вильоту, а команді Джан П'єро Гасперіні перемога гарантувала повернення у топ-4 турніру.

Стартові хвилини зустрічі дали зрозуміти, що бергамаски більше хочуть в ЛЧ, ніж "фіалки" врятуватись. Аталанта спокійно контролювала старт поєдинку, пристрілювалась. Майже кожна атака не обходилась без участі Руслана Маліновського, якому вже традиційно довірили місце у стартовому складі, і саме українець допоміг змінити рахунок на табло.

Руслан виконав ювелірний навіс з кутового точно на голову Сапаті, колумбійському форварду навіть не довелось рухатись у бік м'яча, щоб легко переправити його у сітку воріт. Буквально за кілька хвилин лідер збірної України повторив свій коронний навіс, але голкіпер суперника впорався з ударом Госенса.

Господарі посипались. Бергамаски атакували з усіх фронтів. Маліновський відчув, що гра йому дається і не соромився самостійно прориватись вперед. Варто відзначити, що кілька разів українець відверто загравався і втрачав м'яч, але на щастя, обійшлось без критичних помилок.

Другий гол до свистка на перерву виглядав цілком логічним, і знову ж таки – Руслан в центрі уваги. Цього разу наш співвітчизник майстерно підсік м'яч, відрізавши одразу кількох захисників, Сапата зрозумів задум партнера і опинився віч-на-віч з воротарем – 2:0.

15-хвилинний відпочинок пішов на користь більше Фіорентині. Гості вже не виглядали так яскраво на фоні суперника, що призвело до відновлення інтриги. Перший ж удар Фіорентини у другому таймі став результативним, Влаховіч потужним пострілом увігнав м'яч у сітку воріт Голліні. Повтор продемонстрував помилку арбітра, який за кілька секунд перед голом присудив господарям аут, хоча м'яч вийшов саме від гравця "фіалок". VAR вирішили не задіювати, гол зарахували.

Гасперіні помітив спад у грі своєї команди і вирішив освіжити темп замінами. На 63-й хвилині Мехле замінив Луїса Мурієля, також пішов відпочивати Руслан Маліновський, замість українця на полі з'явився Йосіп Ілічіч. Підсилення дало зворотній результат. Майже одразу після замін господарям вдалось вибігти у стрімку контратаку і присоромити оборону бергамасків – 2:2.

Проте недовго раділи футболісти Фіорентини від такого феєричного камбеку. Лукас Мартінес підвів команду, зігравши рукою у власному штрафному майданчику. Ілічіч холоднокровно реалізував 11-метровий.

Кінцівка гри була за Ататлантою. Гості могли збільшувати рахунок, але Пашаліч із вбивчої позиції не зміг влучити у ворота. Фінальний свисток зафіксував бойову звитягу Аталанти.