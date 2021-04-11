Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду дуже курйозно не забив у матчі 30-го туру Серії А проти Дженоа.

Контратака Ювентуса, яку розігнав К'єза, мала завершуватись голом Роналду – голкіпер відбив м'яч на Кріштіану, але той з метра влучив у стійку воріт.

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Втім, епізод завершився голом: невдале добивання португальця перетворилось на оригінальну гольову передачу завдяки Альваро Мораті. Додамо, що Роналду не зміг забити і в минулому турі з близької відстані, не влучивши головою по м'ячу.

До слова, Кріштіану провів 36 матчів у складі Ювентуса в поточному сезоні, записавши до свого активу 32 голи та 4 асисти.

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