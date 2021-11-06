Матч Сельта – Барселона стартував о 17:15 за Києвом. Це була остання гра "синьо-гранатових" під керівництвом Серхі Бархуана. Виконувач обов'язків головного тренера, який здобув перемогу над Динамо в Києві, проводив свій останній матч на чолі першої команди. Вже в наступній грі проти Еспаньйола діями гравців Барселони керуватиме Хаві, який в ніч на 6 листопада був призначений новим головним тренером "блаугранас".

Хаві офіційно очолив Барселону після важких перемовин

Серхі Бархуан випустив абсолютно той же стартовий склад, який вийшов на НСК Олімпійський у вівторок проти Динамо в ЛЧ. "Кулес" вкрай важливо було виграти, адже Барселона не могла перемогти в трьох останніх матчах Ла Ліги і відставала від зони ЛЧ на 6 очок (щоправда, маючи гру в запасі), а від лідера першості Реал Сосьєдада – на 9 балів. Сельта йшла у підвалинах таблиці поблизу зони вильоту.

Перед стартовим свистком відбулася зворушлива подія. Кіпер Сельти Серхіо Альварес, який завершив кар'єру через проблеми зі здоров'ям, зробив символічний удар по м'ячу з центра поля. Натомість каталонці вийшли на гру у футболках на підтримку Серхіо Агуеро, який вибув на 3 місяці через проблеми з серцем.

Вже на 2-й хвилині Яго Аспас після передачі Ноліто вийшов віч-на-віч з тер Штегеном, але пробив повз ближній кут. Провалилися Ерік Гарсія і Лангле, випустивши форварда Сельти на власні ворота. Розплата за марнотратство прийшла миттєво – Барса забила з першого ж моменту. Ансу Фаті на лівому куті штрафного хитнув захисника і точно пробив у дальній кут. Допоміг невеличкий рикошет – 0:1. Гостям вдалося забити швидкий гол у першій атаці.

Ноліто міг зрівнювати, але надто довго підбирав ногу під м'яч і Гаві встиг заблокувати удар. А от на 18-й хвилині гості подвоїли свою перевагу. Серхіо Бускетс класно приклався з лінії штрафного – точний обвідний удар у нижній кут. Кіпер галісійців був безсилим – перший гол капітана в сезоні. Фантастична реалізація у виконанні Барселони і жахливий старт матчу для Сельти.

Господарі відповіли невдалим ударом Аспаса зі штрафного. А от Тапія зобов'язаний був забивати, але не влучив з меж воротарського після розіграшу кутового. Тягнувся перуанець до м'яча, що і врятувало каталонців. Зустрічна атака гостей завершилася голом на 34-й хвилині. Альба навісив на Депая, а Мемфіс головою спрямував м'яч у дальній кут. 0:3 вже в першому таймі на Балаїдосі і другий асист Жорді Альби.

Перед самою перервою травмувався Ансу Фаті. Десятка Барселони на рівному місці без будь-якого контакту з суперником пошкодив задню поверхню стегна і впав на газон. На другий тайм нападник вже не вийшов, а залишаючи поле, подарував свою футболку одному з фанатів.

У перерві обидва тренери зробили по дві заміни. Окрім Ансу Фаті, поле залишив і Ерік Гарсія, який мав жовту картку, та й ще й отримав пошкодження. Замість них вийшли Бальде і Араухо. Сельта вийшла на другий тайм дуже зарядженою і швидко забила, але Гальярдо радів недовго – офсайд. Втім, тут же галісійці забили легітимний гол. Тер Штеген невдало відбив удар Галана, Араухо теж не найкращим чином виніс м'яч просто на Аспаса. Капітан Сельти подарунком скористався і скоротив відставання.

На цьому неприємності Барси не завершилися. Ніко Гонсалес,здавалося, організував класний момент, але травмувався в момент пасу і попросив заміну. Друга травма у каталонців – замість хавбека вийшов Рікі Пуч. "Синьо-гранатові" могли ще й пенальті у свої ворота отримати – Мінгеса на меж фолу зіграв проти Гальярдо. Пощастило. Тренер Сельти аж жовту отримав за надмірні протести.

Ноліто прийняв м'яч і другим дотиком пробив тер Штегена. Гол знову був скасований – цього разу через гру рукою, яка дійсно була. І знову буквально одразу Сельта забила. Бускетс втратив м'яч біля власного штрафного, Серві навісив на Ноліто, а той головою скоротив відставання до мінімуму. Після цього Сельта влаштувала щось схоже на навалу, але ледь не пропустила – поперечина врятувала господарів після удару Френкі де Йонга.

Барселона у другому таймі відверто зупинилася і поплатилася за це на 90+6 хвилині. Яго Аспас розкішним ударом зрівняв рахунок і приніс своїй команді нічию, яка до перерви виглядала неможливою. Барса так і не змогла перервати виїзну серію без перемог в чемпіонаті. Причини такого піке по перерві, а також травми Гарсії та Фаті з Ніко Гонсалесом повинні неабияк непокоїсти Хаві. Класна команда зобов'язана втримувати перемоги після 3:0 до перерви. Тим більше, з урахуванням тієї легкості, з якою ця перевага була здобута.

Барселона набрала 17 очок і йде на 9-му місці. Сельта 14-та – 12 пунктів.

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