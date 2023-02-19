Андрій Лунін з лавки запасних спостерігав, як мадридський Реал видряпав перемогу над Осасуною в матчі 22-го туру Ла Ліги. Звіт читайте на "Футбол 24".

Андрій Лунін після сухого матчу проти Ельче отримав заслужений відпочинок, надавши Тібо Куртуа цінні ігрові хвилини. На щастя для Мадрида, ця рокіровка не вплинула на якість гри у рамці – а вона була ой як потрібна. Осасуна довгий час виглядала краще за Реал, створивши низку небезпечних моментів.

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Що і говорити, коли до 78-ї хвилини памплонці вели за ударами з рахунком 9:8. У "вершкових" при цьому показник очікуваних голів становив всього 0,3 xG. Вочевидь, взнаки давалася відсутність Бензема.

Взагалі, в першу годину зустрічі до активу підопічних Карло Анчелотті можна було занести тільки постріл Родріго з лінії штрафного (повз ліву стійку) та два виходи віч-на-віч у виконанні Вінісіуса. В одному випадку Жуніор не зміг прошити Ерреру, а в іншому стався гол – от тільки там був метровий офсайд.

Осасуна створила значно більше. Зокрема, вже на 9-й хвилині Ману Санчес мав замикати крос на лінію воротарського, однак Вальверде в останню мить зняв м'яч з його ноги. На 15-й Мой Гомес стріляв з дальньої дистанції під праву стійку – Куртуа потягнув. Перед перервою Будімір метрів з 20-ти цілив у лівий нижній кут, але сфера пролетіла поруч з каркасом (Куртуа вже був відіграний).

На старті другого тайму, одразу після скасованого голу Вінісіуса, Будімір міг забивати п'яткою з мінімальної відстані. Куртуа врятував! Ще за десять хвилин Гомес бахнув з-за меж штрафного майже без шансів для Тібо, однак мадридців врятувала стійка. Трохи згодом Монкайола пробивав з лінії карного майданчика – і знову м'яч не залетів у кут!

Разом з тим, Осасуна забагато дозволяла Вінісіусу. Двічі бразилець втікав від захисників на рандеву з Еррерою, почавши обігрувати його. Голкіпер врятував Памплону. Тим не менш, на 78-й хвилині він добився свого. Жуніор отримав передачу від Модріча на лівий край штрафного, зібрав на собі кількох суперників і прострілив вздовж лінії воротарського – туди увірвався Вальверде, який вколотив м'яч у ворота. 0:1!

Ягобо Арасате у відповідь провів низку атакувальних замін, але вони жодним чином не спрацювали. Реал лишень частіше став ловити суперника на контратаках, що вилилось у два голи наприкінці поєдинку. В обох випадках асистував 22-річний дебютант Альваро – з його передач відзначились Вінісіус та Асенсіо. Щоправда, перший гол (від Вінісіуса) скасували через офсайд, однак другий стався за три хвилини після нього. 0:2!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Реал святкує непросту перемогу й скорочує відставання від Барселони до п'яти очок. Втім, у каталонців є гра в запасі. Безвиграшна серія у Ла Лізі досягла п'яти турів – памплонці йдуть десятими.

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