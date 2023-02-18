Після завершення сезону низку гравців світового класу можна буде підписати без будь-якої компенсації. Термін їхніх контрактів з теперішніми клубами спливає. Ми вже розповідали про топ-10 форвардів, які влітку стануть вільними агентами. Настала черга для нової десятки – гравців, у яких інші амплуа. Найбільше ризикує Реал, у якого вільними агентами готуються стати два лідери – Тоні Кроос та Лука Модріч. Про них та інших зірок – у відео на YouTube "Футбол 24".