Чемпіонат Іспанії 2022/23, 22-й тур

Реал Сосьєдад – Сельта – 1:0

Гол: Оярсабаль, 5 – Ле Норман, 90+3 (автогол)

Вилучення: Тапія, 75 (Сельта)

Бетіс – Вальядолід – 17:15

Мальорка – Вільяреал – початок о 19:30

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Реал Сосьєдад втратив перемогу над Сельтою. Господарів вийшли вперед вже на 5-й хвилині внаслідок передачі Кубо на лівий край штрафного та удару Оярсабаля в ближній кут. Це був шостий гол Мікеля у 13-ти матчах Ла Ліги проти галісійців – нікому він не забивав частіше.

Наприкінці зустрічі гості ще й у меншості залишились, але це не завадило врятуватись від поразки. На 90+3-й хвилині Ле Норман зрізав простріл у власні ворота – 1:1! Нічия на Аноеті. Сосьєдад втратив шанс наблизитись до Реала на відстань трьох очок. Сельта вийшла на тринадцяту позицію.

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