Андрій Лунін вдруге поспіль виходить в основі Анчелоттті, хоча в заявці з'являється зірковий конкурент Кепа, орендований Челсі. Матч, як і онлайн-трансляція Альмерія – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартує о 20:30. Тиждень тому голкіпер збірної України відстояв на нуль також на виїзді. Мадридці здолали Атлетік (2:0). Наставник гостей зробив лише дві перестановки, з яких одна вимушена (Рюдігер замінив травмованого Мілітао, Кроос потіснив у запас Камавінга). Альмерія ж з аналогічним рахунком поступилася Райо Вальєкано. "Червоно-білі" 7 разів поспіль програвали "вершковим" у Прімері, причому найчастіше з розгромним рахунком. Де дивитися матч Альмерія – Реал Мадрид онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший.

Анчелотті назвав основного голкіпера Реала на матч Ла Ліги – фахівець розповів про конкуренцію між Луніним і Кепою