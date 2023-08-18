Іспанія, Ла Ліга, 2-й тур

Мальорка – Вільяреал – 0:1

Гол: Морено, 62

Валенсія – Лас-Пальмас – початок матчу о 22:30

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У стартовому матчі туру Мальорка на своєму полі поступилась Вільяреалу. Перший тайм пройшов за серйозної переваги гостей, однак запам'ятався лише небезпечним ударом Баени незадовго до перерви – впритирку з лівою стійкою.

Одразу після відпочинку Морено вивів Вільяреал вперед, але арбітр помітив гру рукою і гол було скасовано. 31-річний форвард "жовтої субмарини" не зупинявся і незабаром таки записав своє ім'я у протокол: після навісу з кутового Райковіч у стрибку зреагував на удар і відбив, але м'яч прилетів прямісінько на ногу Жерару, який доповнив свій доробок вже 107-им голом за Вільяреал у Ла Лізі.

В середині тайму Баена міг ставити крапку у матчі пробиваючи низом у лівий кут, однак переграти кіпера Мальорки не зумів. Вже у доданий час Предраг знову став героєм епізоду, врятувавши "острів'ян". Зрештою і одного гола вистачило Вільяреалу, аби реабілітуватись за прикру поразку від Бетіса у першому турі, і здобути першу перемогу на Болеарських островах з 2009 року.

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