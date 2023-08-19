Андрей Лунин второй раз подряд вышел с первых минут. При этом в заявке уже появился звездный конкурент Кепа, арендованный у Челси. Матч, как и онлайн-трансляция Альмерия – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 20:30. Неделю назад голкипер сборной Украины отстоял на ноль на выезде. Мадридцы одолели Атлетик (2:0). Альмерия с аналогичным счетом уступила Райо Вальекано. Команда Висенте Морено надеялась прервать ужасную серию 7 поражений подряд от "сливочных".

Альмерия – Реал: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Лунин получает еще один шанс

Этим летом 21-летний Серхио Аррибас за 6 миллионов евро покинул команду Анчелотти ради игровой практики. Именно этот атакующий полузащитник замкнул стремительную контратаку Альмерии левым флангом. Реал оставил слишком много свободных зон после своего стандарта на чужой половине, Кроос не успел прикрыть в верховой дуэли, а Лунин пропустил удар, который шел прямо в него. Вроде и в упор расстреливал Аррибас, но вину на Андрея в Испании за такое будут возлагать. Минус 0,27 xG отведенной угрозы также не говорят в пользу нашего легионера.

После этого гости осадили чужую штрафную и методично стали расшатывать редуты. Особенно активничали Кроос и Беллингем, а также Вальверде. Именно уругваец нацеленно сбросил на Джуда головой. Экс-хавбек Боруссии неуклюже обработал плечом, но получил подарок в ответ и проткнул правый угол. Беллингем забивает второй тур подряд, становясь лучшим бомбардиром испанского сезона! Отмечаем и Феде, который сначала расписал пас на правый край, откуда Карвахаль вернул в центр, где уже набегал именно все тот же Вальверде.

Редкий выход на подачу от Лунина и тут же эффектный сейв. Идриссу Баба мощно бабахнул в левый нижний угол. Украинец потянул, а испанские операторы мгновенно показали Кепу на скамейке. Робертоне метров с 35 довольно бесхитростно пробил, Лунин пытался поймать намертво, но только подбил в волейбольном стиле в сторону. После углового еще один выстрел, уже головой, прямо в руки Андрею. Родриго затеял дриблинг в своей штрафной, за потерю едва не наказали сразу же. И снова Лунин тащит удар со средней дистанции, проигрывают мадридцы еще и подбор, но все завершается промахом.

Снова и снова украинец спасает, на этот раз бросаясь с головой в ноги сопернику, который уже был готов замыкать прострел с правого полуфланга. Еще и неплохо как наш вратарь выбрасывал на ход Франу Гарсии, однако тот замешкался с мячом и едва не привез обратную атаку. Кроос обводящим ударом положил идеально в угол, но Карвахаль перед тем наступил на соперника. VAR позвал судью, и тот после просмотра пары повторов быстро отменил гол. Компенсированные 5 минут вылились во все 7. Лунин исправил статистику с минусового xG на плюсовой (5 сейвов, отвел 0,87 ожидаемого гола).

Лукас Робертоне после перерыва так же повсюду. И ищет пасы для обострения (3 за неполный час), и сам пробивает (5). Рамазани ножницами в падении больше эффектно, чем угрожающе, пробивал. Лунин расположился по центру, куда и прилетел мяч. Винисиус претендует на пенальти и зарабатывает желтые для соперников. По 2-3 игрока Альмерии с помощью рук останавливают проходы бразильца, в большей степени страдающего на позиции в центре нападения. А выигрывает от отсутствия классического центрфорварда галактический Беллингем. Джуд врывается в штрафную под навес земляка Крооса и опережает вратаря.

К слову, имеем два дуплета от английского семейства за день! В Чемпионшипе самый молодой автор дубля за 5 сезонов (17-летний футболист Сандерленда Джоб Беллингем). В Примере новый голеадор высочайшего качества. Электричка Вальверде протащил снаряд правым краем и отдал в центр, где Беллингем откатил на линию штрафной, а Винисиус выполнил удивительно красивый переброс вратаря. У Джуда уже 3+1 за 2 стартовых тура Примеры! Позволили развернуться свежему Ибраиму Коне в своей штрафной – Лунин потянул уже 7 удар за 86 минут.

Вот такая странная история этой игры. Реал на две головы выше соперника в атаке, но "дома" позволяет слишком много. Всю атаку обновил Анчелотти. Модрич и Браим Диас были самыми активными впереди, но больше Реал не забивал. Лунин завершает матч со вторым самым высоким баллом от SofaScore: 8,2, отвел угрозы на 0,99 ожидаемого гола, 7 сейвов, 4 после ударов из пределов штрафной. Андрей отдал 18 точных пасов из 19, из которых 4 удачные дальние передачи и лишь одна ошибка. Лучше оценили только феноменального Беллингема.

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