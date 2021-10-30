Команда Андрія Луніна завітала в Ельче не з найкращими показниками: лише 1 перемога (над Барселоною) в останніх чотирьох турах Прімери. Відтак, ситуацію "вершковим" у турнірній таблиці треба було покращувати. Таке ж завдання стояло і перед їхнім суперником – Ельче. "Біло-зелені" тільки двічі тріумфували в поточній кампанії.

Поєдинок на Естадіо Мануель Мартінес стартував о 15:00. Карло Анчелотті зробив п'ять замін у стартовому складі порівняно з матчем проти Осасуни. Зокрема, на вістрі вперше в сезоні вийшов Маріано Діас, адже Карім Бензема отримав відпочинок.

Вже на першій хвилині здалеку прострілювався Вінісіус Жуніор – на місці Касілья. Реал переважно атакував флангами, активним намагався бути Родріго, але він отримав пошкодження. В Анчелотті черговий головний біль перед поєдинком проти Шахтаря у Лізі чемпіонів (3 листопада). Замість бразильця на полі вже на 18 хвилині з'явився Марко Асенсіо.

Ельче одразу ж мав перший гострий момент. Бойє отримав пас на правому фланзі, увірвався в штрафний, хитнув оборонця і пробив. Ефектний сейв Куртуа. Як забивати, форварду Ельче показав Вінісіус. Каземіро з центрального кола віддав на Маріано, той п'ятою скинув на фланг бразильцю. Гол! Просто і красиво водночас.

За кілька хвилин Діас до асисту міг додати ще й м'яч забитий, але, обігравши кіпера й оборонця, не влучив у ворота з гострого кута. До перерви "біло-зелені" могли зрівнювати ситуацію на табло, але удару екс-форварда Карпат Лукаса Переса забракло точності.

У другому таймі представники "Королівського клубу" нібито включили режим економії, а Ельче намагався атакувати та при втраті м'яча активно пресингувати. Це призвело на 63 хвилині до вилучення. Рауль Гуті жорстко зіграв в підкаті проти Крооса поблизу чужого (!) штрафного. Друга жовта і Реал у більшості. Анчелотті одразу ж освіжив фланги, випустивши Менді та Карвахаля замість Марсело і Васкеса.

Мадридці очікувано конвертували свою чисельну перевагу в гол, який майже зняв питання щодо переможця зустрічі. Модріч між лініями вирізав чудовий пас на Вінісіуса, а той легко перекинув кіпера. 2:0! Ельче проводив заміни, а одна з них стала ефективною: мадридці катастрофічно обрізались на своїй частині, за що їх покарав Мілья.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала, яка дозволила йому очолити турнірну таблицю Ла Ліги з 24-ма очками, випередивши Реал Сосьєдад за додатковими показниками. Ельче залишився з 10-ма пунктами і до кінця туру ризикує опуститись в зону вильоту.

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