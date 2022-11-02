Селтік завчасно вилетів з єврокубків, Реал завчасно гарантував собі плей-офф Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті, втім, виставив на гру основний склад, адже перемога приносила його команді перше місце в групі та кращий посів у плей-офф. З лідерів не вистачало тільки Бензема.

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Гру судила французька рефері Стефані Фраппар. Вже на 5 хвилині вона призначила пенальті, коли Єнц рукою зупинив удар Вальверде. Модріч реалізував 11-метровий. У середині першого тайму арбітриня ще раз вказала на "позначку", коли Родріго у штрафному майданчику влучив у руку О'Райлі. Наприкінці першого тайму вже Селтік отримав право на пенальті, однак Куртуа виграв дуель в Юрановіча.

Бельгійський голкіпер знову відіграв на космічному рівні. Реал домінував, але все одно пропускав атаки на власні ворота. Японські форварди Селтіка почергово виходили на ударні позиції – ні Фурухаші, ні Хатате переграти Куртуа не зуміли. Як і Якумакіс у другому таймі. Реал міг спокійно думати лише про атаку, маючи таку стіну.

Мадридці до певного моменту марнували свої шанси. Вінісіус не забив у порожній кут, Родріго пробачив помилки гостей. По перерві "вершкових" прорвало. Асенсіо набіг і довів рахунок до розгромного. Далі першу скрипку підхопив Вальверде. Уругваєць прострілив на порожні ворота Вінісіусу, а потім сам прицільно пробив з лінії штрафного майданчика.

Селтік все ж забив гол престижу. Жота зі штрафного пробив точно в "дев'ятку" – без варіантів для Куртуа. Реал мав забивати шостий після дриблінгу Бензема та п'яток у штрафному майданчику. Однак вистачило й 5 голів. Мадрид переміг, набрав 13 очок і вийшов у плей-офф з першого місця.