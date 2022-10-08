Роберто Мартінес насварив вінгера за порушення дисципліни під час перебування у таборі "дияволів". За 2 дні до матчу Ліги націй проти Нідерландів (0:1) головний тренер дав Азару вихідний, щоб той зміг провести час з близькими. Натомість 31-річний капітан відвідав нічний клуб Брюсселя, а потім тотально провалив матч і не допоміг команді вийти у плей-офф.

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"Еден грає важливу роль у команді, як людина і як капітан. Ми довіряємо нашим гравцям, тому йому дозволили провести час зі своєю родиною чи друзями. За цим стояла неприємна історія, але я не збираюся говорити про неї публічно. Це вирішуватиметься всередині команди. Не хочу, щоб таке повторювалось", – заявив Мартінес у коментарі RTBF.

Додамо, що в нинішньому сезоні Азар награв за Реал лише 158 хвилин, упродовж яких оформив гол та асист. У складі збірної Бельгії вінгер востаннє забивав понад рік тому.

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