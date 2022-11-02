Селтік розгромно поступився у Мадриді Реалу в рамках матчу 6 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та головних моментів матчу на "Футбол 24".

Мадридський Реал розбив Селтік на своєму полі, і головним героєм цієї зустрічі став універсальний півзахисник "вершкових" Федеріко Вальверде. Уругваєць записав на свій рахунок гол+пас, і став ключовим гравцем своєї команди цього сезону.

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Як повідомляє Opta, завдяки сьогоднішньому перфомансу Вальверде відзначився 13 гольовими діями в 19 матчах за Реал з початку сезону (8 голів та 5 гольових передач). У сезоні-2022/23 він уже забив стільки ж, скільки за 147 попередніх матчів за Реал разом узятих.

Селтік безславно провів цю кампанію у Лізі чемпіонів. Обидва гранди шотландського футболу (Селтік та Рейнджерс) набрали у цьому розіграші турніру 2 очки на двох, і відзначилися найнижчим загальним результатом команд з однієї країни за всю історію турніру.