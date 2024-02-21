Мадридський клуб не збирається викуповувати 19-річного бразильця у Шахтаря, повідомляє Don Diario.

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Тобіас непогано виступав у молодіжці Реала, але керівництво "вершкових" не бачить доцільності зберігати гравця для дорослої команди. Півроку тому мадридці нібито обіцяли Шахтарю викупити оборонця за 15 млн євро після двох оренд.

Видання Real Madrid Confidencial озвучило іншу версію. Реал таки викупить Тобіаса, проте влітку шукатиме йому варіанти оренди в Ла Лізі для здобуття ігрової практики. Агент бразильця вже мав зустріч з представниками Валенсії.

Нагадаємо, Шахтар взимку 2022 року заплатив Інтернасьйоналу 6 млн євро, але через повномасштабне вторгнення Росії Тобіас не встиг зіграти жодного офіційного поєдинку за "гірників".

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