"Завершення матчу? Сказати особливо нема чого, це щось безпрецедентне. Після підбирання ми володіли м'ячем і гру треба було зупинити, коли Валенсія вибила його на кутовий. Зі мною такого ніколи не траплялося, але додати нічого.

Гол Яремчука Луніну і суддівський мегаскандал у відеоогляді матчу Валенсія – Реал – 2:2

Ми всі дуже обурені та злі. Це логічно. Але маємо повернутися до нормального життя. Ми виступили добре, було достатньо хороших моментів, хоча є й такі, в яких нам необхідно удосконалюватися. Потрібно охолонути і продовжити. У роздягальні трохи спекотно.

Червона картка Беллінгема? Вона нас непокоїть. Він відверто зізнався в тому, що сказав. Він вигукнув: "Це чортів гол". Але він не сказав жодних образ, він просто був засмучений. Подивимося, що напишуть у протоколі.

Гра Вінісіуса? Це було добре – бути рішучим і ефективнішим у штрафному майданчику, ніж за його межами.

Це був дуже складний матч проти сильного суперника, добре організованого, агресивного. Реал зміг повернутися у гру після 0:2 і навіть мав шанс перемогти, але..." – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, у доданий час Реал зумів вирвати перемогу у Валенсії після подачі кутового, однак в момент удару Беллінгема арбітр дав свисток про завершення матчу і гол не зарахував. Штовханина на полі завершилась вилученням Джуда.

Гол Яремчука допоміг Валенсії спинити Мадрид – Лунін знову рятував, суддя вкрав переможний гол Реала на останній секунді