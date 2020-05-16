Реал оновив дизайн нових комплектів форм – чудернацький принт на місці

У мережі з'явилися нові світлини трьох варіантів екіпірування мадридського Реала на сезон 2020/21.

Свіжі фото всіх комплектів форм опублікував профільний сайт Footy Headlines.

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Домашній варіант екіпірування "вершкових" традиційно отримав білий колір. Щоправда, в порівнянні з попередньою розробкою дизайнерів змінилася ідея допоміжних барв. Замість комірця та плечових смуг синього кольору з'явився рожево-чорний принт окантовки, а також три рожеві смуги повздовж тіла.

Виїзна форма поверне рожеві кольори на Сантьяго Бернабеу, а на рукавах – той самий дизайн, але тепер уже в традиційних кольорах Мадрида. Найоригінальнішим вийшов третій варіант – чорна форма, оздоблена візерунками. Логотип та спонсор зроблені яскраво рожевими.

До слова, технічним спонсором Реала є компанія Adidas.

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