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Реал обновил дизайн новых комплектов форм – странный принт на месте

13:25 34 Читати українською
Реал обновил дизайн новых комплектов форм – странный принт на месте
Карим Бензема / SoccerBible

В сети появились новые фотографии трех вариантов экипировки мадридского Реала на сезон 2020/21.

Свежие фото всех комплектов форм опубликовал профильный сайт Footy Headlines.

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Домашний вариант экипировки "сливочных" традиционно получил белый цвет. Правда, по сравнению с предыдущей разработкой дизайнеров изменилась идея вспомогательных цветов. Вместо воротничка и плечевых полос синего цвета появился розово-черный принт окантовки, а также три розовые полосы вдоль тела.

Выездная форма вернет розовые цвета на Сантьяго Бернабеу, а на рукавах – тот же дизайн, но теперь уже в традиционных цветах Мадрида. Самым оригинальным вышел третий вариант – черная форма, украшенная узорами. Логотип и спонсор сделаны ярко розовыми.

К слову, техническим спонсором Реала является компания Adidas.

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