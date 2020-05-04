Puma злила нову форму Манчестер Сіті – фанам гидко, вони знайшли дивну асоціацію

Імовірна форма "містян" на наступний сезон викликала хвилю обурення в соцмережах. Вболівальники просять Nike повернутися.

На офіційному сайті Puma в онлайн-магазині з'явилася домашня форма Манчестер Сіті на сезон 2020/21. Скоріш за все, це була технічна помилка екіпірувальника, адже через декілька годин фото зникли з сайту.

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Нова форма знову блакитна, але виконана в "потрісканому" стилі. Виділяється білий комірець. Орієнтовна ціна – 70 доларів.

Вболівальникам форма в основному "не зайшла". Вони відверто обурюються в соцмережах. Багато кому нова форма нагадує дно басейну. Фани страшно розчаровані та молять попереднього екіпірувальника Nike повернутися.

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