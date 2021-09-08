Реал офіційно презентував Камавінга
Півзахисник Едуардо Камавінга нарешті постав перед публікою із футболкою мадридського Реала.
Француз виступатиме за Реал під 25 номером, повідомляє офіційний твіттер мадридського клубу.
Реал оформив перехід Камавінга
Камавінга встиг провести перше тренування із новими одноклубниками та познайомився з наставником "вершкових" Карло Анчелотті, після чого відбулась презентація новачка. Зазначимо, що Едуардо підписав із "вершковими" контракт на 6 років. Ренн отримав за свого вихованця орієнтовно 31 млн євро.
До слова, в нинішньому сезоні хавбек провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років.
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