Француз виступатиме за Реал під 25 номером, повідомляє офіційний твіттер мадридського клубу.

Реал оформив перехід Камавінга

Камавінга встиг провести перше тренування із новими одноклубниками та познайомився з наставником "вершкових" Карло Анчелотті, після чого відбулась презентація новачка. Зазначимо, що Едуардо підписав із "вершковими" контракт на 6 років. Ренн отримав за свого вихованця орієнтовно 31 млн євро.

До слова, в нинішньому сезоні хавбек провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років.

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