Полузащитник Эдуардо Камавинга наконец предстал перед публикой с футболкой мадридского Реала.

Француз будет выступать за Реал под 25 номером, сообщает официальный твиттер мадридского клуба.

Реал оформил переход Камавинга

Камавинга успел провести первую тренировку с новыми одноклубниками и познакомился с наставником "сливочных" Карло Анчелотти, после чего состоялась презентация новичка. Отметим, что Эдуардо подписал со "сливочными" контракт на 6 лет. Ренн получил своего питомца ориентировочно 31 млн евро.

К слову, в нынешнем сезоне хавбек провел 6 матчей во всех турнирах. В структуре Ренна он воспитывался с 11 лет.

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