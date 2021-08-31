Реал оформив перехід Камавінга
Півзахисник Едуардо Камавінга змінив французький Ренн на мадридський Реал. На перлину французької Ліги 1 полювали найсильніші команди Європи.
18-річний хавбек перебрався до Іспанії, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Камавінга підписав із "вершковими" контракт на 6 років. Ренн отримав за свого вихованця орієнтовно 31 млн євро. Також угодою з Реалом передбачені бонуси за вдалі виступи вундеркінда.
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До слова, в нинішньому сезоні Едуардо Камавінга провів 6 матчів у всіх турнірах. У структурі Ренна він виховувався з 11 років.
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