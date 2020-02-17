Реал може придбати найвисокооплачуванішого гравця Манчестер Сіті

Кар'єра хавбека Ман Сіті Кевіна де Брюйне може отримати несподіваний поворот.

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У Мадриді розраховують, що провідні гравці команди Гвардіоли захочуть покинути клуб через дискваліфікацію Сіті з єврокубків на два сезони. Перехід 28-річного бельгійця може відбутись вже влітку. За даними порталу transfermarkt вартість гравця оцінюється у 150 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Кевін провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 16-ма асистами. Варто відзначити, що де Брюйне отримує найбільшу зарплату у Сіті (350 тисяч фунтів на тиждень).

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