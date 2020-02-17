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Реал може придбати найвисокооплачуванішого гравця Манчестер Сіті

17 лютого 10:15 4797 Читать на русском
Реал може придбати найвисокооплачуванішого гравця Манчестер Сіті
Кевін де Брюйне та Олександр Зінченко / Фото ФК Манчестер Сіті

Кар'єра хавбека Ман Сіті Кевіна де Брюйне може отримати несподіваний поворот.

Реал розглядає можливість підписати зірку "містян" Кевіна де Брюйне, повідомляє Sports Mole.

Реал готовий оформити найдорожчий трансфер в історії клубу заради зірки Манчестер Сіті

У Мадриді розраховують, що провідні гравці команди Гвардіоли захочуть покинути клуб через дискваліфікацію Сіті з єврокубків на два сезони. Перехід 28-річного бельгійця може відбутись вже влітку. За даними порталу transfermarkt вартість гравця оцінюється у 150 млн євро.

В поточному сезоні АПЛ Кевін провів 24 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 16-ма асистами. Варто відзначити, що де Брюйне отримує найбільшу зарплату у Сіті (350 тисяч фунтів на тиждень).

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

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