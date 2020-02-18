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Реал официально представил Рейньера – новичок расплакался во время торжественной церемонии

15:49 54 Читати українською
Реал официально представил Рейньера – новичок расплакался во время торжественной церемонии
Рейньер и Перес / Сайт Реала

Юный хавбек Рейньер Жезус уже может похвастаться официальным статусом игрока Реала.

Мадридцы в своем твиттере опубликовали фото и видео с презентации бразильца.

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Рейньер прибыл на стадион в 13:30 по испанскому времени и подписал все необходимые документы. 18-летний полузащитник получил свою "сливочную" футболку, правда, пока без игрового номера. Реал подготовил видеопоздравление, которое растрогало новичка до слез. Позже состоялась фотосессия непосредственно на газоне Сантьяго Бернабеу.

Напомним, Реал заплатил Фламенго за таланта 30 млн евро. Сначала Рейньер будет защищать цвета Кастильи.

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