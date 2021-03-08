Мадридський Реал визначився, кого з двох нових суперзірок сучасності прагне підписати влітку 2021 року.

Боси мадридського клубу вирішили, що трансфер Холанда стане ключовим. У Мадриді переконані, що норвежець домінуватиме протягом наступного десятиріччя. Реал не може дозволити собі втратити такого гравця, повідомляє AS.

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Королівський клуб вже готує пропозицію на літнє трансферне вікно. Загалом, "вершковим" знадобиться 270 млн євро задля Холанда – 150 млн євро на трансфер та ще 120 млн на зарплату норвежця.

До слова, Ерлінг провів 28 матчів у поточному сезоні у складі Борусії Д, записавши до свого активу 29 голів та 8 асистів.

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