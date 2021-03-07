Незважаючи на те, хто переможе на виборах президента Барселони, у каталонському клубі найближчим часом буде дуже гаряче.

Сьогодні каталонська Барселона переживає особливий день – тривають вибори президента клубу. Претенденти на посаду очільника "блаугранас" (Жоан Лапорта, Віктор Фонт та Тоні Фрейша) всіляко намагались сподобатися "сосіос" і заручитися підтримкою зірок команди.

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Зокрема, Лапорта пообіцяв лідеру каталонців Ліонелю Мессі, що привезе на Камп Ноу форварда дортмундської Борусії Ерлінга Холанда. Як заявив журналіст El Chiringuito TV Хосе Мануель Естрада, Лапорта зізнався, що "битиметься за норвежця на смерть". У рукаві екс-керівника каталонського гранда є козир – у переговорах особисто братиме участь Самюель Ето'О. Колишня зірка Барси – дуже близький друг Міно Райоли, агента Холанда.

Нагадаємо, Ерлінг у поточному сезоні провів за "джмелів" 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 29 голів і віддав 8 результативних передач. Його контракт з дортмундцями розрахований до літа 2024 року, ціна за Transfermarkt – 110 млн євро.

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