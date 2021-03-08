Мадридский Реал определился, кого из двух новых суперзвезд современности стремится подписать летом 2021 года.

Боссы мадридского клуба уверены, что трансфер Холанда станет ключевым, поскольку норвежец, по их мнению, будет доминировать в течение следующего десятилетия, а потому не может позволить себе потерять такого игрока, сообщает AS.

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Реал уже готовит предложение на летнее трансферное окно. В общем, "сливочным" понадобится 270 млн евро для Холанда – 150 млн евро на трансфер и еще 120 млн на зарплату норвежца.

К слову, Эрлинг провел 28 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 29 голов и 8 ассистов.

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