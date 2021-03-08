Реал выбрал главную цель между Мбаппе и Холандом – на трансфер готовится астрономическая сумма
Мадридский Реал определился, кого из двух новых суперзвезд современности стремится подписать летом 2021 года.
Боссы мадридского клуба уверены, что трансфер Холанда станет ключевым, поскольку норвежец, по их мнению, будет доминировать в течение следующего десятилетия, а потому не может позволить себе потерять такого игрока, сообщает AS.
Лапорта пообещал Месси галактическое приобретение – экс-звезда каталонцев поможет с трансфером
Реал уже готовит предложение на летнее трансферное окно. В общем, "сливочным" понадобится 270 млн евро для Холанда – 150 млн евро на трансфер и еще 120 млн на зарплату норвежца.
К слову, Эрлинг провел 28 матчей в текущем сезоне, записав в свой актив 29 голов и 8 ассистов.
Бавария – Боруссия Д: эффектная битва с классическим финалом – Левандовски хет-триком нивелировал дубль Холанда