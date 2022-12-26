Під час зимового трансферного вікна мадридський Реал прагне скинути баласт у вигляді непотрібних виконавців.

У січні "вершкові" хочуть, перш за все, продати Гарета Бейла й Іско, повідомляє Marca. Їхні контракти добігають кінця влітку, а питання відходу узгоджене з Карло Анчелотті.

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Марсело, чия угода теж завершується в кінці сезону, можуть продати, але усе залежатиме від рішення самого бразильця. У Мадриді також вислухають пропозиції щодо Маріано Діаса, Луки Йовіча й Едена Азара. Усі зимові трансфери будуть частиною підготовки клубу до літнього вікна.

Бейл, Іско, Маріано й Марсело провели на чотирьох 18 неповних матчів цього сезону. Йовіч і Азар можуть похвалитись трішки кращою статистикою – 13 і 14 поєдинків відповідно.

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