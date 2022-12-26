Паризький гранд не вписується у рамки фінансового fair-play. Через це планується розпродаж футболістів.

ПСЖ потрібно під час двох найближчих трансферних вікон продати своїх представників на 100 мільйонів євро, стверджує L'Equipe.

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Для цього столичний французький клуб окреслив кандидатів на вихід. У "чорному списку" опинились воротар Серхіо Ріко, оборонці Лайвен Курзава, Тільйо Керер, Абду Діалло, півзахисники Рафінья, Юліан Дракслер й нападник Мауро Ікарді.

Якщо до липня 2022 року не вдасться заробити на трансферах 100 мільйонів, то клуб не впишеться у фінансовий fair-play, а цю різницю доведеться покривати Qatar Sports Investments, власнику ПСЖ.

До слова, команда Маурісіо Почеттіно лідирує у Лізі 1, випереджаючи найближчого переслідувача на 13 залікових балів. В 1/8 ЛЧ парижани протистоятимуть мадридському Реалу.

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