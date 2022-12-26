Анчелотті пов'язують зі збірною Бразилії. Хоч 63-річний фахівець публічно заявив, що не планує покидати "бланкос", у клубі все ще перестраховуються на випадок форс-мажору, тому обрали 5 кандидатів, стверджує El Nacional.

Анчелотті прокоментував чутки про збірну Бразилії, давши чіткий сигнал Реалу

Йдеться про Рауля Гонсалеса, який чудово зарекомендував себе у Реалі Кастілья і якого називають новим Зінедіном Зіданом, Альваро Арбелоа (працює у структурі мадридців), Хабі Алонсо (очолює Байєр), а також іноземців Томаса Тухеля та Юліана Нагельсманна.

Пріоритетним варіантом Флорентіно Переса між двома останніми є екстренер Челсі та ПСЖ, який з вересня без роботи. Чинний наставник Баварії є планом "Б".

Контракт Анчелотті з "бланкос" розрахований до літа 2024 року. Італієць не раз заявляв, що прагне допрацювати цей термін і лише після цього задумається про вихід на пенсію або роботу в збірній.

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