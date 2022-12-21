"Можливо, я подумаю про роботу в збірній наприкінці своєї кар'єри, але наразі хочу взаємодіяти з гравцями щодня, мені подобається посада клубного тренера.

Бразилія призначить нового тренера в січні, ним точно не стане Анчелотті

Збірна Бразилії? Я не знаю, що буде у майбутньому, я живу сьогоденням. Я старший і добре почуваюся в Мадриді, у нас ще багато цілей, яких потрібно досягти. Час подумати про майбутнє буде. У мене є контракт, який закінчується у 2024 році. Якщо Реал не позбудеться мене, я нікуди не переїду", – цитує Анчелотті FootballEspana.

Нагадаємо, після ЧС-2022 збірна Бразилії залишилася без головного тренера. Одним із кандидатів на посаду, яку залишив Тіте, називали 63-річного італійця. Мовляв, Анчелотті вже зарекомендував себе як тренер, який блискуче взаємодіє з бразильцями у клубах.

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