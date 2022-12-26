Анчелотти связывают со сборной Бразилии. Хотя 63-летний специалист публично заявил, что не планирует покидать "бланкос", в клубе все еще перестраховываются на случай форс-мажора, поэтому избрали 5 кандидатов, утверждает El Nacional .

Анчелотти прокомментировал слухи о сборной Бразилии, дав четкий сигнал Реалу

Речь идет о Рауле Гонсалесе, который прекрасно зарекомендовал себя в Реале Кастилья и которого называют новым Зинедином Зиданом, Альваро Арбелоа (работает в структуре мадридцев), Хаби Алонсо (возглавляет Байер), а также об иностранцах Томасе Тухеле и Юлиане Нагельсманне.

Приоритетным вариантом Флорентино Переса между двумя последними является экс-тренер Челси и ПСЖ, который с сентября без работы. Действующий наставник Баварии – план "Б".

Контракт Анчелотти с "бланкос" рассчитан до лета 2024 года. Итальянец не раз заявлял, что стремится доработать этот срок и только после этого задумается о выходе на пенсию или работе в сборной.