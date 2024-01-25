Аудиторська компанія Deloitte проаналізувала доходи футбольних клубів світу за сезон-2022/23 і склала рейтинг 20 команд із найбільшими доходами.

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Сумарно клуби з рейтингу заробили 10,5 млрд євро, що на 14% більше, ніж 9,2 млрд євро в сезоні-2021/22. Зростання доходів у сезоні-2022/23 було зумовлене рекордними доходами від проведення матчів і комерційної діяльності (1,9 млрд євро і 4,4 млрд євро відповідно), при цьому комерційні доходи перевищили доходи від телетрансляцій.

Реал уперше з сезону-2017/18 посів перше місце з рекордним доходом у 831 млн євро (на 118 млн євро більше, ніж минулого року). Манчестер Сіті, який виграв требл в минулому сезоні, перебуває на третьому місці. Вони заробили 826 млн. ПСЖ зафіксував дохід у 802 мільйони.

У топ потрапили вісім клубів з АПЛ. Утім, в минулому сезоні в рейтингу їх було 11.

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